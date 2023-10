Eze-Monaco: un projet de métro et de parking relais à la Brasca

Le gouvernement princier travaille sur un projet de « liaison souterraine par le rail » entre le terrain de la Brasca et la Principauté. Cette annonce intervient alors que le Conseil National réclame des mesures d’urgence et un plan directeur en matière de mobilité.

Était-ce un secret bien gardé ? Ou bien une idée tout fraîche liée au coup de pression venu des élus ? À Monaco, le gouvernement princier envisage désormais une nouvelle solution pour désengorger le réseau routier. Le Ministre d’Etat l’a annoncé jeudi soir lors de l’ouverture de la séance budgétaire au Conseil National. Dans un climat électrique entre les deux institutions de la place de la Visitation, Pierre Dartout a affirmé que son équipe avait pour objectif « de réaliser un important parking relais d’au moins 3000 places sur le site de la Brasca. » De plus, ce parking relais offrirait « une liaison directe et rapide vers la Principauté, souterraine et par rails par exemple« .

Un métro jusqu’à Nice ?

Situé au niveau de la Moyenne corniche, après la sortie de l’A500, le site de la Brasca appartient à Monaco depuis 2017. La Principauté avait alors signé un chèque de 20 millions d’euros à la commune d’Èze pour en devenir propriétaire. Depuis, la vocation exacte du site restait floue.

À terme donc, ce terrain pourrait finalement devenir un point de passage stratégique pour les travailleurs pendulaires. Pierre Dartout affirme même que la fameuse « liaison souterraine » entre Èze et la Principauté pourrait, dans un second temps, être raccordée à Nice. Reste à savoir ce que dira l’étude environnementale lancée le mois dernier par le gouvernement.

Si l’annonce du Ministre d’Etat semble rejoindre le projet de métro que plébiscite le Conseil National, l’heure n’est pas aux effusions de joie. « Nous aurons donc mis sept ans avant d’avoir une étude de plus » , a réagi Brigitte Boccone-Pagès. La Présidente de l’assemblée monégasque regrette « l’absence de calendrier précis pour la mise en œuvre de cet équipement indispensable.«

