La recrudescence des « vieilles » maladies telles que la rougeole ou la coqueluche démontrent des manquements dans la vaccination.

Avec près de 306 000 cas de rougeole recensés dans le monde en 2023 selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le nombre de malades a augmenté de 79 % sur un an. Parmi eux, 58 000 sont européens. Et la rougeole n’est pas la seule « vieille » maladie à croître au sein de vieux continent.

Ce mercredi 8 mai, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), signalait 60 000 cas de coqueluche, entre 2023 et avril 2024. Soit 10 fois plus qu’en 2022 et 2021. Le mois dernier Santé Publique France (SPF) appelait à une vigilance renforcée après la détection de 70 cas de coqueluche au premier trimestre 2024, contre 39 au total, l’année dernière.

Comment expliquer la résurgence des maladies anciennes ?

Quel constat à Monaco et dans les Alpes-Maritimes ?

« On a eu des cas de rougeole, souvent des cas importés. Ce sont des adolescents qui viennent de l’étranger, notamment de la Suisse ou bien des pays de l’est, et qui ont des failles dans leur vaccination. En voyageant, ils « importent » le virus localement », indique le docteur Haas, chef de service de pédiatrie-néonatalogie du Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (CHPG). « C’est pourquoi il est important de rappeler à la population de Monaco et des Alpes-Maritimes qu’il faut faire le point sur vaccination », complète-t-il.

Le manque de vaccination : un facteur clé de l’augmentation des infections virales

La hausse de ces infections virales est due à des carences de vaccination. « Pour plus de 85 % des adolescents ou des jeunes adultes touchés par la rougeole, on a constaté qu’il n’y avait eu aucune injection ou qu’une seule », explique le Dr. Haas. En France, la vaccination contre la rougeole est obligatoire depuis 2018 pour les nourrissons. Ce qui limite fortement le nombre de malades nés après cette année. Toutefois, le nombre de nourrissons vaccinés nés avant cette échéance est estimé à 78 %. Un taux inférieur à 95 %, le seuil nécessaire pour éliminer la maladie selon SPF. « Cela laisse un certain nombre de personnes pas vaccinées, susceptibles de faire une infection », confirme le pédiatre.



« Il y a probablement un manque de connaissances de ce qu’est la maladie. Quand on ne la voit plus, on pense qu’elle n’existe plus »

La méfiance envers les vaccins est multifactorielle. Selon le Dr. Haas, le manque d’information sur l’efficacité des vaccins et sur les maladies elles-mêmes en est la cause majeure. « Il y a probablement un manque de connaissances de ce qu’est la maladie. Quand on ne la voit plus, on pense qu’elle n’existe plus. C’est lorsqu’il y a des épidémies, comme on en vit actuellement, qu’on se rappelle que non seulement le virus existe toujours mais qu’il peut donner des infections parfois très graves », alerte le médecin. Pour ce dernier, il est essentiel de rappeler que « le bénéfice de l’utilisation du vaccin est très nettement supérieur au risque de la maladie, nous avons une expérience de très longue durée sur ça. »



Vacciner les femmes enceintes pour protéger les nourrissons de la coqueluche

Les victimes les plus graves de la coqueluche sont les nourrissons de moins de 3 mois. Actuellement, un vaccin existe pour ces derniers à l’âge de deux mois. Mais il ne les protège qu’à partir de 5 ou 6 mois. « Depuis quelques années, on peut vacciner la maman pendant sa grossesse. Ce qui la protège elle et son bébé, dès la naissance », informe le médecin. « Il est important, surtout en ce moment où la bactérie circule de manière intense, de vacciner les femmes enceintes pour protéger ceux qui sont les plus fragiles : les nouveaux nés », insiste-t-il.

