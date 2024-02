Comment reconnaître et accompagner un enfant hypersensible ?

AD

L’hypersensibilité est un vrai sujet d’actualité. C’est important de la décrypter et particulièrement quand cela touche aux plus jeunes. Lynda Pausé vous donne aujourd’hui les signaux pour reconnaître un enfant hypersensible et des tips pour l’accompagner au mieux au quotidien.

L'hypersensibilité chez les enfants Lynda Pausé

Quels sont les signes relatifs à l’hypersensibilité ?

L’enfant hypersensible accorde énormément d’attention à ce qui se joue autour de lui, à ce qu’il ressent mais aussi à ce que l’autre ressent. Il peut traverser des émotions très intenses, avoir une faible tolérance à la frustration ou encore éprouver des difficultés face aux changements. On note également difficultés à prendre des décisions, se révéler très susceptible, être maladroit et/ou timide. Il est important de rappeler qu’il y aussi énormément d’aspects positifs chez les personnes hypersensibles. Elles sont en effet capables de faire preuve d’une grande empathie, d’une grande écoute et sont très sensibles à l’art et la musique.

Par ailleurs, les enfants hypersensibles ont un besoin plus fort de calme, peuvent se fatiguer beaucoup plus vite et jouissent d’une vie intérieure très riche.

Comment accompagner un enfant hypersensible ?

Première étape en tant que parents ou proches : travailler sa patience. Particulièrement sur les fins de journée d’école, où l’enfant va avoir tendance à relâcher la pression d’un coup face à sa figure d’attachement.

Lynda conseille d’éviter toute comparaison avec d’autres enfant non hypersensibles. Il est aussi recommandé de ne pas l’enfermer dans des étiquettes dont il pourrait avoir du mal à se détacher en grandissant. L’idéal est de lui donner les clefs pour accepter sa différence et la sublimer. Vous pouvez tout à fait lui laisser l’espace nécessaire pour exprimer ses émotions en l’aidant à y mettre des mots ou par le dessin. Enfin, offrez-lui du temps calme pour recharger ses batteries et évitez la surstimulation.

