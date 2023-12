Comment renouer avec la tendresse ?

AD

La tendresse : c’est quoi ?

C’est une expression de soi qui casse une limite corporelle. La tendresse marque un sentiment d’affection, d’amour mais aussi de vulnérabilité ! On peut la manifester par des mots, des gestes et même l’écoute. C’est une belle façon de se dire tu comptes pour moi, tu peux compter sur moi et j’ai besoin de te sentir près de moi ! Pourtant, au fil du temps, il est possible de s’en éloigner, d’oublier la douceur de co-créer qui apporte de l’apaisement à la personne qui offre sa tendresse et à celle qui la reçoit.

Les comportements froids, distants et autoritaires peuvent alors l’emporter. Et finalement il devient compliqué de renouer avec la tendresse.

Pourquoi exprimer de la tendresse devient difficile ?

Nos conditionnements jouent beaucoup sur ce paramètre que ce soit dans le domaine familial, éducatif ou sociétal ! Être tendre est perçu comme gênant, dérangeant. D’autant plus si nous avons grandi dans une famille qui manquait de tendresse. Nous ne sommes donc pas conditionnés à en donner et à en recevoir. Derrière se cache aussi la peur : la peur d’être rejeté, jugé. Le manque de tendresse peut être une vraie difficulté dans le couple puisque c’est elle qui donne le ton de la complicité. Elle aide également à fabriquer des hormones de bien-être, tout en augmentant les sentiments de confiance, d’estime de soi et d’amour de soi.

Il est important de souligner que certains couples n’affectionnent pas particulièrement la tendresse et s’en portent très bien !

Comment nourrir le côté tendre ?

Il est important déjà de se rappeler ce pourquoi on s’aime. Un compliment, un regard ou un geste doux peuvent suffir à nourrir le couple. C’est déjà un premier pas pour lever les barrières avant un réel câlin. S’asseoir l’un à côté de l’autre est déjà une manifestation de tendresse.

C’est une émotion essentielle qui est une façon de dire : « Je suis humaine et je te montre aussi que mes émotions sont bien là ».

Evidemment, cela nous rend plus vulnérables face à l’autre mais tellement plus authentiques !

