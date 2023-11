Comment sortir de la dépendance affective ?

Comment sortit de la dépendance affective ? L’analyse et les outils de Lynda Pausé, coach en développement personnel.

Qu’est ce que la dépendance affective ?

Elle peut exister à la fois dans une relation amoureuse, amicale et même dans le milieu professionnel. C’est un trouble psychologique considéré comme une maladie à partir du moment où il provoque de la souffrance. Cette dépendance peut réellement rendre les relations toxiques. Dans le cas de dépendance affective, on sait que l’amour et l’estime de soi dépendent uniquement de facteurs extérieurs. Résultat : la personne qui en souffre va chercher à combler ses besoins auprès des autres. Le problème c’est que si l’autre en face n’est pas suffisamment rassurant dans son discours, et bien la personne va se sentir abandonnée ou incomprise.

Somme nous tous concernés et comment s’en sortir ?

Dans une certaine mesure, oui. Parce que nous sommes nombreux à dépendre de l’argent, du statut social ou de substances (alcool, cigarette..)

Au fil du temps, la société a consacré son intérêt au « Dieu » argent, travail, études, réussite. Le sens a été complètement laissé de côté, même si on note un certain éveil depuis quelques années.

En cas de dépendance affective, il va falloir venir renforcer son estime et son amour de soi. Comment ? En détectant et en reconnaissant ses qualités, ses valeurs et ses compétences. Le but c’est d’éviter le jugement. Autre tips : travailler ses blessures émotionnelles, notamment celle de l’abandon. Ici, il est essentiel d’aller chercher d’où vient la dépendance et s’interroger. Qui m’a abandonné ? Ou quand est-ce que je me suis sentie abandonné ?

On peut également évaluer les risques : Qu’est ce que je risque si l’autre ne répond pas à mes attentes ? L’exercice consiste à se rendre compte que nous sommes complets, entiers.

Enfin, il est possible de lister les attentes que l’on a envers nos proches. Celles et ceux qui « doivent » répondre à notre dépendance affective. En les couchant sur le papier, on peut s’apercevoir à quel point on est exigeant !

