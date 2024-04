Comment traverser « la nuit noire de l’âme  » ?

AD

AD

Ce vendredi, Lynda Pausé, décrypte la nuit noire de l’âme. Il s’agit d’une crise spirituelle et émotionnelle qui impacte notre quotidien. Pourtant, c’est aussi une étape cruciale pour renouer avec notre Moi intérieur.

play_arrow La nuit noire de l’âme Lynda Pausé

La nuit noire de l’âme : une crise existentielle

On emploie ce terme lorsque plusieurs pans de notre existence sont affectés. On peut, par exemple, cumuler des déceptions ou des échecs à la fois sur le plan professionnel et personnel. Il est aussi possible de souffrir de maux physiques. A cet instant, on a souvent l’impression que tout notre monde s’effondre morceau par morceau. Tout doucement, tous nos prismes, tous nos paradigmes sonnent faux. On ne se reconnait plus, on est comme vidé de l’intérieur sans aucun repère auquel se raccrocher. Parmi les « symptômes » les plus courants, on retrouve la mélancolie, la tristesse, la sensation de ne plus être à sa place. Les pensées deviennent envahissantes, presque obsessionnelles.

D’où vient ce bouleversement ?

De façon globale, ce sont les schémas répétitifs qui vont nous pousser à bouger et à agir. C’est presque comme si le monde entier hurlait « Il faut que tu changes de trajectoire, ce n’est pas la bonne« . La nuit noire de l’âme n’est pas agréable à vivre, mais elle nous aide à grandir et à renouer avec notre authenticité.

C’est pourquoi, lorsqu’elle survient, il est essentiel d’accepter l’effondrement, de ne pas le refouler. Il est tout à fait possible, si cela est très difficile à supporter, de faire appel à des professionnels pour traverser cette phase de crise. Elle nous permet derrière de nous aligner à nos nouvelles valeur et de retrouver notre chemin.

L'équipe