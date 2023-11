Des plantes gratuites au Parc Princesse Antoinette de Monaco

La Mairie de Monaco organise une distribution gratuite de plantes ce jeudi 16 novembre à 12h au Parc Princesse Antoinette.

C’est un rendez-vous incontournable de l’automne en Principauté pour celles et ceux qui ont la main verte. Demain, jeudi 16 novembre, la Mairie de Monaco distribuera gratuitement les végétaux qui avaient été plantés dans le parc Princesse Antoinette pour la saison d’été. L’opération est prévue à 12h sur dans le parc communal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mairie de Monaco (@mairiedemonaco)

Bégonias et Géraniums

La Mairie de Monaco fera don aux visiteurs d’environ 200 plantes, à raison d’une par personne. On pourra notamment récupérer des bégonias, des dipladénias, des géraniums et des kalanchoés. De plus, les jardiniers du Parc Princesse Antoinette nous donneront des conseils pour permettre à ces espèces de s’épanouir sur notre balcon ou dans notre jardin.

L'équipe