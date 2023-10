Guérir son enfant intérieur !

Pleins phares sur l’enfant intérieur avec Lynda Pausé. Cette partie de nous, qui, enfant, a cristallisé des blessures émotionnelles et des croyances. A terme, cela engendre des comportements inconscients face à des situations précises.

Que se passe-t-il pendant l’enfance ?

Chaque enfant a été élevé, éduqué, aimé et limité par un système. C’est ce qu’on appelle le clan familial. Nous avons tous reçus des injonctions au fil des années. Les fameux : « ça c’est bien, tu peux, là tu me déçois ». Et c’est tout à fait normal. Alors pour chercher la reconnaissance voire la fierté de nos parents, nous avons quasiment tous adaptés nos comportements, nos pensées et désirs pour bénéficier d’un regard bienveillant. Comme pendant l’enfance, nous n’avions pas le niveau de conscience nécessaire pour analyser les situations, notre inconscient a tout cristallisé tout. Notre disque dur interne a engrammé des informations. Ainsi, nous avons fini par nous identifier à des comportements et des croyances limitantes.

Guérir notre enfant intérieur

Notre enfant intérieur c’est celui qui nous fait rejouer les jeux. C’est cette partie de nous qui a été conditionnée, blessée mais aussi aimée. Selon Carl Gustav Jung, entre 0 et 8 ans nous traversons une vague émotionnelle intense. Notre psyché va ainsi cristalliser des blessures et des comportements. Tant que nous ne les conscientisons pas, et bien l’Univers, nous confrontera à des schémas répétitifs inconscients pour guérir nos blessuress.

Il est donc important d’observer les situations dans lesquelles le corps de souffrance s’active. C’est-à-dire les moments où on se sont trahis, humiliés ou honteux. Nous pouvons, par exemple, analyser à quel moment ces émotions basses nous envahissent. Est-ce avec le même type de personnes ? Des hommes ou plutôt des femmes ? C’est un réel travail d’introspection qui consiste à conscientiser tous nos schémas.

Puis, on va aller décrypter quels comportements on adopte à chaque fois qu’on se sent blessé ou trahi. Est-ce la fuite ? La colère ? Le repli ?

C’est un travail de longue haleine qui peut parfois nécessiter l’accompagner d’un thérapeute ou d’un coach.

