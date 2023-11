La part d’ombre : apprendre à la reconnaître

La part d’ombre : c’est quoi ?

Si vous appréciez le développement personnel, vous avez déjà entendu parler de la part d’ombre. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychanalyse, la nomme » l’archétype de l’ombre ». Cette part prend source dans notre inconscient. C’est une part individuelle de nous-même qui ne se connaît pas elle-même. Résultat : on ignore très souvent son existence. Il est donc important de cheminer vers soi pour la mettre en lumière et s’en libérer.

play_arrow Travailler sur sa part d’ombre Lynda Pausé

Comment reconnaître sa part d’ombre ?

Comme, pour la plupart, nous ignorons notre ombre, nous passons notre temps à la projeter sur l’autre. Cela se fait via la critique, la jalousie, l’envie, la comparaison, la peur, les obsessions. L’ombre peut aussi apparaitre dans nos rêves qui sont alors très déroutants pour nous. C’est donc ce que l’on refoule, parce que trop difficile à reconnaitre ou à accepter.

Alors, afin de nous protéger, notre psyché va refouler ses parts de nous-mêmes. Elle va simplement les projeter dans nos relations ou nos choix de vie. Objectif : nous permettre de déceler notre part d’ombre, de la mettre en lumière et de guérir.

Les conseils pour aller la détecter

Puisqu’il s’agit d’une part inconsciente, il est quand même difficile d’y accéder seul. Il est tout à fait possible de se faire aider par un coach ou un thérapeute. Mais déjà, dans un premier temps il va falloir beaucoup s’observer et s’interroger.

Demandez-vous, par exemple, si ce que vous voyez de vous vous convient ? Si cela correspond à vos désirs profonds ?

Vous sentez-vous coincés dans des schémas répétitifs avec des comportements dissonants ?

Souvenez-vous que l’autre, celui qui vous agace, projette ce que vous ne voulez pas voir en vous.

