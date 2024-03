AD

Organisée par la Fondation Prince Albert II, la Monaco Ocean Week se poursuit jusqu’à samedi. Parmi les intervenants: de jeunes porteurs de projets venus d’Afrique. Ils appellent à prendre conscience du potentiel de leur continent pour le développement de l’économie bleue.

Les événements de la Monaco Ocean Week constituent des puits d’information sur les tendances et les défis de l’économie bleue dans le monde entier. Ainsi, lors de cette rencontre ouverte au public, le mardi 19 mars, au Yacht Club de Monaco, de jeunes leaders témoignent de leur expérience et des projets sur lesquels ils travaillent. Comment tracer son chemin entre la réalité du terrain et le plus haut-niveau de la décision politique ? Comment construire un leadership capable de mettre en place de vraies solutions pour la planète et les communautés locales ? Pendant plusieurs heures, chacun donne à voir un échantillon de son travail, sans éluder les difficultés.

Une muraille bleue

Parmi les intervenants, nous rencontrons Barkha Mossaë. Installée au Kenya, cette diplomate mauricienne est Responsable régionale de l’économie bleue régénératrice au sein de l’UICN pour l’Afrique de l’Est et australe. Concrètement, elle travaille sur un projet de “Muraille bleue” dans l’ouest de l’Océan Indien. Objectif: protéger les zones côtières du réchauffement climatique en donnant les moyens d’agir aux communautés locales. Pour elle, la Monaco Ocean Week constitue une tribune parfaite.

play_arrow L’Afrique au centre du jeu à la Monaco Ocean Week Borkha Mossaë : "Nous avons besoin des plateformes comme celle de Monaco"

Une perception erronée

Fière de mettre en valeur les projets de l’UICN sur le continent africain, Borkha Mossaë souligne les freins qu’elle rencontre au quotidien. Elle épingle les perceptions erronées de l’Afrique sur la scène internationale, le manque d’investissement dans les activités scientifiques ou encore le manque de « role models » pour les jeunes femmes. Pourtant, selon elle, de nombreuses solutions technologiques émergent aux quatre coins du continent. Barkha Mossaë appelle donc à prendre conscience du potentiel des scientifiques et des entrepreneurs africains dans le domaine de l’économie bleue.

play_arrow L’Afrique au centre du jeu à la Monaco Ocean Week Borkha Mossaë: "L'Afrique est un territoire de solutions"

Dans ce panel de jeunes leaders, il y aussi un ingénieur Français installé en Afrique du Sud. Après une carrière corsetée à Paris, Alexis Grosskopf décide de s’installer au Cap pour ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle. Là, à la croisée des océans Atlantique, Indien et Austral, le trentenaire lance un accélérateur de start-ups: OceanHub Africa. Objectif: aider les entrepreneurs de la high-tech et les communautés côtières à développer des solutions durables pour les océans.

Comme Barkha Mossaë, avec laquelle il travaille sur la Muraille bleue, Alexis Grosskopf souhaite mettre en lumière les atouts de l’Afrique dans les projets à fort impact environnemental.

play_arrow L’Afrique au centre du jeu à la Monaco Ocean Week Alexis Grosskopf : "Nous soutenons les start-ups et les communautés locales"

