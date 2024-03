AD

40 mille milliards de micro-organismes peuplent notre corps. La majeure partie se situe dans notre gros intestin. L’ensemble de cette population forme ce que l’on appelle le microbiote. Tous les microbes de notre flore intestinale jouent un rôle crucial dans la formation mais aussi le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Le point avec Véronique Liesse, diététicienne-nutritionniste et auteur du livre « Mon microbiote sur mesure ».

play_arrow Le microbiote : la révolution médicale du XXIe siècle Véronique Liesse

Un microbiote, des microbiotes

Si le microbiote intestinal est aujourd’hui le plus étudié, nous disposons de plusieurs autres microbiotes, appelés auparavant flore. On peut mentionner, notamment, le microbiote buccal, au niveau de la bouche. Le microbiote pulmonaire en relation avec le buccal et dont la composition est modifiée par certaines pathologies. Citons, aussi, le microbiote cutané ou encore le nasal. Quand tout va bien, tous ces acteurs oeuvrent de façon harmonieuse au sein de notre tube digestif et sont capables d’interagir entre eux.

Sa composition et son rôle

Evidemment, il est composé de bactéries, mais pas que. On y retrouve d’autres acteurs clefs comme des virus dont des phages. Ce sont des virus de bactéries. Des champignons sont aussi présents, tout comme des archées, des micro-organismes cellulaires. Le microbiote est capable de remplir de multiples fonctions. En effet, il soutient la digestion, dégrade les aliments, participe à notre équilibre inflammatoire. Il joue aussi un rôle dans nos humeurs, notre cognitions et même nos comportements. La liste est encore très longue, mais ces exemples permettent de mettre en exergue sa prépondérance sur la scène médicale. Aujourd’hui, les scientifiques, affirment que de très nombreuses maladies sont liées, de près ou de loin, à la composition de notre microbiote.

On sait que plus un organisme possède une diversité de bonnes bactéries, plus il est en bonne santé.

Dans les prochaines semaines, Véronique Liesse décryptera cet acteur majeur de notre bien-être et notamment son évolution au cours de notre vie. Il existe quatre phases clefs dans sa construction à savoir : la grossesse, l’accouchement, le type d’allaitement et enfin l’environnement nutritionnel, chimique et psychosocial jusqu’à l’âge de deux ans !

