La NASA vient d’attribuer un contrat à Venturi Astrolab afin de développer un rover lunaire dans le cadre du programme Artémis de retour sur la Lune. Pour Gildo Pastor, le Président de Venturi, partenaire stratégique de Venturi Astrolab, c’est une énorme fierté.

play_arrow La NASA sélectionne le rover lunaire de Venturi Astrolab Gildo Pastor, Président de Venturi

Après cinq ans de travail acharné entre les Etats-Unis, Monaco et la Suisse, l’heure est historique. Les équipes de Gildo Pastor au sein de Venturi vont participer à une aventure spatiale exceptionnelle avec la NASA. En effet, l’Agence spatiale américaine a annoncé, le mercredi 3 avril 2024, qu’elle attribuait un contrat à l’entreprise californienne Venturi Astrolab ainsi qu’à ses partenaires Axiom Space et Odyssey Space Research. Le partenaire stratégique de Venturi va travailler au développement du LTV (Lunar Terrain Vehicle) qui sera utilisé par les astronautes du programme Artemis pour mieux explorer la surface de la Lune. Au cours de ce processus, la NASA a également sélectionné deux autres entreprises: Intuitive Machines, basée au Texas, et Lunar Outpost qui siège dans le Colorado.

Des équipes récompensées

« C’est une énorme fierté et une grande récompense pour toutes les équipes car nous avons travaillé dur » , souligne Gildo Pastor. 24 ans après avoir acquis Venturi et en avoir fait un pionnier de la mobilité électrique haute performance, l’homme d’affaires monégasque franchit une étape majeure dans le secteur spatial. Alors que Venturi Astrolab conçoit notamment la structure et les systèmes de navigation et de communication du rover Flex à Los Angeles, les équipes de Gildo Pastor en Europe fournissent les batteries et les roues du véhicule semi-autonome. « Nous fabriquons les systèmes de batterie hautes performances à Monaco tandis que les roues ultra-déformables sont conçues en Suisse » , explique le président du groupe.

Pour les équipes de Venturi, l’objectif Lune implique de relever d’énormes défis technologiques. Le challenge tient en grande partie aux températures extrêmes qui règnent au Pôle Sud de la Lune. La NASA a jeté son dévolu sur cet endroit hostile en raison de la présence d’eau sous forme de glace dans ses cratères. Pour être sûr que le LTV 100% électrique résiste à ces conditions, les ingénieurs de l’agence spatiale lui font passer une batterie de tests très poussés. Les roues, par exemple, doivent relever le défi de tenir 25 jours à -200°C. « Ce n’est pas une mince affaire mais le plus dur est fait » , résume Gildo Pastor, à la fois enthousiaste et lucide.

Pour l’heure, le contrat de la NASA avec Venturi Astrolab porte sur un budget maximal de 1,9 milliards de dollars. Collectivement, les trois lauréats de l’appel d’offre peuvent se voir attribuer des commandes sur les 13 prochaines années pour une valeur potentielle totale de 4,6 milliards de dollars. En outre, les contrats prévoient deux années supplémentaires pour les prestations de service.

Selon la NASA, le LTV devra proposer des technologies avancées pour la gestion de l’énergie, la conduite autonome ainsi que des systèmes de communication et de navigation à la pointe de la technologie. À partir de 2029, des équipages de deux astronautes devraient utiliser le rover pour explorer le sol lunaire, transporter du matériel scientifique et collecter des échantillons. In fine, l’objectif est d’aller le plus loin possible vers l’horizon lunaire et d’optimiser le potentiel scientifique du programme Artemis.

Entre temps, Venturi Astrolab enverra Flex sur la Lune dès 2026 dans le cadre d’un contrat privé historique conclu l’an dernier avec SpaceX. Pour celles et ceux qui passeraient par la Principauté, une réplique du rover trône derrière les vitrines de Venturi, au Gildo Pastor Center.

