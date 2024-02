AD

À 24 ans, Lisa Pou est la première athlète monégasque à décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris. Fière mais encore surprise par ce succès, la nageuse se confie à Radio Monaco.

Lisa Pou est en pleine ascension. Après avoir remporté haut la main la Prom’Swim à Nice en octobre dernier, elle arrive à la neuvième place du 10km en eau libre des championnats du monde à Doha. Après 1h57’’33.40 d’efforts, elle signe une belle performance, à seulement 7 secondes de la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal (1h57’’26.80). L’enjeu était de taille pour la Monégasque, qui devait terminer dans les 13 premières pour se qualifier pour les Jeux.

Lisa Pou réalise ainsi le rêve de tout sportif. Dans six mois, la jeune athlète nagera dans la Seine. Elle suit les traces de son père et entraîneur Michel Pou, qui a participé aux JO de Los Angeles (1984) et Séoul (1998). Une belle lignée de gagnants !

Lisa Pou est au micro de Jean-Christophe Sanchez.

Lisa Pou : « Je manque cruellement de confiance en moi »

