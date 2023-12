Le syndrome du gisant : le comprendre pour s’en libérer !

AD

Ce vendredi la psychogénéalogie est mise à l’honneur par Lynda Pausé. Elle décrypte ce qu’est le syndrome du gisant et comment il est possible de le transcender !

Le syndrome du gisant et la mémoire transgénérationnelle

C’est un syndrome qui a été mis en lumière par le médecin et essayiste Salomon Sellam qui a publié dans le domaine de la psychogénéalogie. Selon lui, ce syndrome est la conséquence d’une mort injustifiée ou injustifiable.

Il se produit quand le deuil d’un individu au sein du clan (famille) est ou a été impossible à faire par les personnes vivantes et présentes au moment du drame familial. Souvent, cela concerne des décès inadmissibles et inconcevables comme la disparition brutale d’un enfant en bas âge, d’un jeune adulte … Cela peut entrainer des répercussions dans l’inconscient familial sur plusieurs générations.

Il s’agit principalement d’un deuil non résolu émotionnellement. Inconsciemment, la famille va chercher à réparer ce drame en « remplaçant » le défunt. Un jour, par l’intermédiaire d’un nouveau né, il y a tentative de restauration de l’injustice. Le gisant a alors pour mission de réparer cette injustice en vivant sa vie, mais aussi celle du défunt dont il porte les mémoires.

Comment détecter le syndrome du gisant ?

Alors parmi les signaux les plus communs on retrouve la peur de vivre, le fait de se sentir parasités dans ses actes ou ses pensées. Certaines personnes peuvent être profondément triste sans raison. D’autres auront la sensation de n’être que spectatrices de leur vie en multipliant les actes de sabotage et les schémas répétitifs.

Pour avoir une idée plus précise, évidemment, il faut se rapprocher d’un psychogénéalogiste qui travaillera en profondeur sur l’arbre généalogique. Objectif : remonter le cours de notre histoire, les dates, rechercher les vécus et ressentis des membres de notre famille (..) Par ailleurs, le professionnel va s’intéresser aux dates de décès, de naissances et de conceptions.

