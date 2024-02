Les cinq langages de l’amour : quel est le vôtre ?

AD

En ce mois de février, synonyme d’amour, découvrez les cinq langages de l’amour avec Lynda Pausé. Cette chronique est inspirée du livre de Gary Chapman du même nom. Déterniner son propre langage et celui de sa ou de son partenaire permet d’harmoniser la relation et d’équilibrer la communication !

Les cinq langages de l’amour de Gary Chapman

L’amour est, sans conteste, le sentiment le plus fort qu’un être humain est en mesure d’éprouver. C’est le créateur de la sécurité, de l’estime de soi ou encore de la reconnaissance. Mais, selon nos liens d’attachement, notre culture ou encore notre niveau social, notre conditionnement va piloter notre perception même de l’amour.

Il existe donc cinq langages différents à savoir : les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux. Ainsi que les service rendus et le toucher physique.

Ainsi, les paroles valorisantes comprennent à la fois le simple compliment, mais aussi les paroles d’encouragement. Deuxième langage les moments de qualité. Ici l’idée est de partager un vrai moment de connexion, sans distraction. Concernant les cadeaux, il est important de comprendre que cette forme de langage, pour celui qui l’utilise, est une manière de prouver son amour. Une façon de dire « Je t’aime, tu comptes pour moi. »

Plus votre partenaire a des attentes fortes et formule des reproches, plus vous êtes certains que son langage est celui des services rendus. Il attend que vous lui rendiez des services de manière spontanée pour remplir son réservoir. Enfin, le toucher physique évoque la connexion des corps.

