Les fans de Charles Leclerc en extase à Monaco

Difficile de se remettre de ses émotions après la victoire historique de Charles Leclerc lors du Grand-Prix de Monaco. Retour sur l’exploit du Monégasque avec Ferrari et la joie des tiffosi.

Ces images resteront en mémoire pendant longtemps. Depuis dimanche, les passionnés de Formule 1 et les fans de Charles Leclerc se repassent le film en boucle. Le franchissement de la ligne d’arrivée et les embrassades sur le podium avec S.A.S le Prince Albert II. La haie d’honneur des commissaires, la liesse chez Ferrari et le plongeon parfait du Monégasque dans les eaux du Port-Hercule. Son esprit de camaraderie aux côtés de Frédéric Vasseur, le team-manager de la Scuderia. Difficile de choisir une seule scène pour représenter ce jour historique dans le sport auto.

Ému aux larmes dans les derniers tours, le souvenir de son défunt père, Hervé, plein la tête, Charles Leclerc a fait vibrer tout le Rocher en devenant le premier Monégasque à remporter le Grand-Prix de Monaco depuis la création de la F1. Cet exploit en dit long sur la détermination du pilote de 26 ans à gravir les marches vers son rêve ultime: le titre mondial.

Il alimente, en outre, la ferveur populaire autour de lui. Avant son triomphe à domicile, l’enfant chéri de la Principauté aura traversé son lot d’épreuves et de frustrations. Au point d’entretenir la rumeur folle d’une « malédiction » à briser avant de pouvoir brandir le plus précieux des trophées à la maison. De quoi romancer une légende déjà très riche.

Une gestion irréprochable

Loin de croire à la magie, Charles Leclerc a misé sur ce qui compte vraiment : le travail et la concentration. « Charles a parfaitement géré cette course d’anthologie » , résume notre consultant Daniel Ortelli. Après le crash spectaculaire du premier tour entre Sergio Perez (Red Bull) et les deux voitures Haas, puis l’accrochage entre les deux Alpines et le DNF d’Esteban Ocon, plus rien. En effet, les 16 concurrents se sont contentés d’économiser leurs pneus jusqu’à la fin, le poleman en tête. « C’est sûrement la course la plus lente de l’histoire du GP de Monaco » relève Daniel Ortelli.

Les fans de Charles Leclerc en extase à Monaco Daniel Ortelli: "Charles a parfaitement géré sa course"

Des fans du monde entier

En devançant Oscar Piastri et Carlos Sainz jusqu’à la ligne d’arrivée, le Monégasque a donc rempli sa mission sans trembler, les yeux humides mais les nerfs solides. Surtout, il a mis le feu au cœur de ses supporters, venus du monde entier. Même les clients des écuries adverses ont plongé dans l’ivresse rouge et blanche. « Tout le monde était pour Charles aujourd’hui « , raconte Elodie. Cette Montpelliéraine de 38 ans vient au Grand-Prix de Monaco tous les ans. Dimanche après la course, attendant son héros à la sortie des paddocks, elle avait des étoiles plein les yeux.

Les fans de Charles Leclerc en extase à Monaco Elodie: "Tout le monde était pour Charles aujourd'hui"

Comme Elodie, des dizaines de fans ont fait le pied de grue aux abords de la zone d’interview pour apercevoir le sourire victorieux de Charles Leclerc. Ici un groupe de jeunes mentonnais équipés d’un grand drapeau Ferrari plein de signatures. Là, une famille venue d’Isère, déterminée à réaliser le rêve d’une ado en larmes. Un peu plus loin, un habitant de Miami en pleine extase.

Les fans de Charles Leclerc en extase à Monaco "Je suis venu de Miami pour le voir gagner à Monaco"

Alors, pour prolonger le bonheur, on peut découvrir les images du traditionnel gala de l’ACM tenu au Sporting. “Tout au long de ma carrière, vous avez toujours été là” , a notamment dit le héros monégasque au Prince Albert II.

Tandis que le monde de la F1 continue de savourer, Charles Leclerc témoigne à nouveau de sa fidélité aux siens. En effet, le pilote Ferrari a offert à Philippe Bianchi le casque spécial #17 qu’il avait porté lors du GP de Suzuka. Un casque conçu en hommage à Jules Bianchi, son ami et parrain décédé des suites d’un violent accident sur le circuit du Grand-Prix du Japon en 2014.

