Les volleyeurs de l’AS Cannes de retour dans l’élite

Dimanche, les joueurs de l’AS Cannes ont dû sortir les forceps lors du set en or pour prendre le dessus sur Ajaccio et décrocher leur ticket pour la Ligue A. David Lisnard salue le retour des Dragons dans l’élite du volley français.

Deux ans après leur descente en Ligue B, les volleyeurs cannois reviennent au plus haut niveau. Malgré leur défaite à domicile, dimanche 21 avril, lors de la finale retour contre Ajaccio, les joueurs de l‘AS Cannes Volley obtiennent le titre de champion de Ligue B ainsi que leur billet retour pour la Ligue A. Devant les 3200 spectateurs du Palais des Victoires, les Dragons ont souffert pendant plus de deux heures avant d’exploser de joie. D’abord battus 3 manches à 1 par les Corses, il leur a fallu jouer le set en or pour relancer le compteur et prendre le dessus.

Ce terrible golden set aura donc été favorable aux Cannois, victorieux sur le fil, 15-12, grâce à une faute directe d’un des joueurs adverses. « Ajaccio a été meilleur que nous mais le golden set nous a laissé cette possibilité de l’emporter » , reconnait le coach Roberto Serniotti chez nos confrères de Nice-Matin. Il ajoute: « Cette victoire vient récompenser une très belle saison, l’équipe mérite de monter » .

Une fierté pour la ville

Dans un communiqué diffusé après la rencontre, le Maire de Cannes adresse ses félicitations aux joueurs et à la nouvelle équipe dirigeante de l’AS Cannes. Il évoque une “remontée qui fait la fierté des Cannois”. De plus, David Lisnard voit dans cette réussite « un signe de dynamique positive dans le cadre du rapprochement (…) avec le Racing Club de Cannes » .

Revendiquant pour Cannes le statut de « capitale française du volley-ball » , il annonce qu’il recevra prochainement les Dragons à l’Hôtel de Ville pour marquer leur retour dans l’élite. Pour la suite, David Lisnard promet que que la Mairie de Cannes « continuera d’accompagner et de soutenir l’ASC et le RCC sur la scène sportive nationale et, il l’espère, internationale » .

