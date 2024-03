L’expression de nos blessures émotionnelles dans nos relations amoureuses

AD

Nous portons tous en nous des blessures émotionnelles. Il s’agit, pour rappel, de la trahison, l’abandon, l’humiliation, l’injustice et le rejet. Elles nous manipulent tant que nous n’en prenons pas conscience. En effet, elles sont capables de définir nos valeurs, notre façon de penser, nos limites mais aussi nos paroles et nos actes. En fonction de la blessure la plus présente chez nous, nous allons choisir un partenaire bien précis.

play_arrow Les blessures émotionnelles dans le couple Lynda Pausé

Les blessures émotionnelles : manipulation et masque

Notre inconscient nous protège. Il va donc refouler systématiquement les évènements traumatiques que nous vivons et c’est comme ça que les blessures émotionnelles naissent. Chaque blessure nous contraint à porter un masque de l’égo en protection. Par exemple, en cas de blessures de trahison, nous pouvons devenir très contrôlant pour nous assurer que plus rien, ni personne ne nous trahisse.

Mais même si notre inconscient souhaite à tout prix nous défendre, il nous pousse en même temps à guérir. C’est pour ça qu’on attire à soi des personnes censées nous permettre de traverser nos blessures.

Les mix/match des blessures en amour

Quelqu’un qui porte la blessure de l’abandon sera généralement attiré par celle qui souffre de la trahison, de l’injustice et de l’humiliation.

En cas de blessure de l’humiliation, il est courant de s’amouracher d’une personne ayant une forte blessure de l’injustice qui sera rigide, en raison de son masque. Ici, le but, pour celui qui souffre d’humiliation est d’apprendre à fixer des limites. Alors que l’autre partenaire, devenu plutôt rigide, cherche justement à casser les codes et à s’autoriser certains excès.

Pour guérir et avancer, il est essentiel de prendre conscience de l’effet miroir qui se joue dans un couple. Lynda conseille d’accepter que l’autre est finalement comme nous, d’être en mesure de lâcher prise à deux. Par ailleurs, il est assez difficile d’être « les bons juges » de nos relations amoureuses. c’est pourquoi, dans certains cas, une aide extérieure est la bienvenue pour inviter à prendre du recul.

