L’influence de Vénus sur notre stratégie financière

Si nous connaissons déjà l’importance de Vénus dans notre thème astral d’un point de vue amoureux, cette planète a d’autres influences intéressantes notamment à propos de notre stratégie financière. C’est ce qu’on découvre aujourd’hui avec Olya Mel.

Vénus et votre stratégie financière Olya Mel

Vénus : la multifonctionnelle

Vénus se rapporte à la notion de plaisir mais pas seulement. Elle dessine les contours de notre stratégie globale par rapport à l’argent. Lorsqu’on connait sa position exacte dans notre thème astral, elle nous permet de bien utiliser et de multiplier les ressources dont on dispose déjà. En effet, l’argent est une énergie et notre signe de Vénus indique les relations que l’on entretient avec elle.

Pour rappel, il est très simple d’identifier la position de Vénus au moment de votre naissance, il suffit de faire une recherche sur le web avec votre date complète.

Vénus signe par signe

Si votre Vénus se trouve en Bélier, vous pouvez avoir des difficultés à accumuler. Votre stratégie repose sur la rapidité d’exécution et de réalisation. Les personnes avec Vénus en Taureau se montrent bien plus patientes et sont prêtes à attendre pour avoir une qualité optimale. En Gémeaux, leur grande force est la capacité à multiplier les sources financières. En revanche, attention à ne pas changer trop vite d’idées. Pour les personnes ayant Vénus en Cancer, l’état émotionnel du moment détermine absolument tout. Attention donc à ne pas prendre de décisions financières importantes si vous êtes déstabilisés ou sur les nerfs. En Lion, vous avez de la chance, puisque votre stratégie est de dépenser pour vous faire plaisir sans aucune culpabilité, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Les personnes avec cette planète en Vierge sont les plus rationnelles en termes de dépenses, avec une attitude très raisonnée.

La stratégie financière : suite

Vénus en Balance est sans aucun doute sa position la plus équilibrée entre dépenses et plaisir. Si votre Vénus se situe en Scorpion , une crise ou des situations périlleuses constituent de très belles opportunités pour vous. C’est là que vous êtes en mesure de démultiplier vos ressources.

Avec Vénus en Sagittaire vous voyez l’argent comme un moyen de montrer votre statut social. Veillez à ne pas dépenser de manière trop impulsive.

Le comportement de personnes avec Vénus en Capricorne est assez proche à celui en Vierge, plutôt rationnel. Elles arrivent toujours à disposer de ressources suffisantes pour couvrir leurs besoins.

Si votre Vénus est en Verseau, vous êtes capable de sacrifier vos besoins primaires au profit d’un nouvel équipement dernier cri.

Enfin, Vénus en Poisson est certainement le plus mystérieux de tout l’horoscope. Ces personnes peuvent tout sacrifier pour « sauver »quelqu’un, mais ne jamais réclamer leurs paiements en retard.

