Mantras : bienfaits & utilisation au quotidien

Chaque semaine, Amélie Aura propose des petits rituels pour se libérer et renouer avec la paix intérieure. Aujourd’hui, focus sur les fameux mantras. Ces phrases ou sons sacrés sont utilisés dans différentes traditions spirituelles pour se concentrer, méditer et attirer des énergies positives. Les mantras aident à mieux gérer le stress et l’anxiété et à élever son niveau de conscience.

Comment rédiger vos mantras ? Amélie Aura

Comment créer ses mantras ?

Munissez-vous d’une feuille sur laquelle vous allez écrire chaque jour un nouveau mantra. Idéalement, le matin pour donner une impulsion positive à votre journée. Amélie suggère de rédiger un mantra par jour pendant au minimum 21 jours. Lorsque ce cycle est terminé, reprenez le mantra numéro un au 22ème jour. Vous vous prêtez à l’exercice trois fois 21 jours pour ancrer profondément les mantras. Les recherches scientifiques sur la reprogrammation du cerveau sont formelles à ce sujet. La répétition est un élément crucial pour modifier positivement certaines connexions via des boucles de trois semaines. C’est en lien avec la fameuse neuroplasticité. Il s’agit de la capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales en réponse à une expérience.

Trois semaines pour ancrer de nouvelles connexions

Le cycle de 21 jours est souvent évoqué comme une estimation générale du temps nécessaire pour que les changements neuronaux deviennent significatifs et durables.

Cependant, il est important de noter que la durée exacte peut varier d’une personne à l’autre et selon la complexité de l’activité ou de la pensée à reprogrammer.

Enfin, lorsque vous rédigez vos mantras pensez à bien les formuler au présent et avec le pronom « Je » pour plus d’impact.

