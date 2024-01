Monaco: inscriptions ouvertes pour la rentrée scolaire 2024

AD

Il n’est jamais trop tôt pour préparer la rentrée de septembre. À Monaco, on peut d’ores-et-déjà inscrire son enfant à l’école sur le site du service public.

La cloche a sonné ! Le gouvernement princier annonce l’ouverture des inscriptions en ligne pour l’année scolaire 2024-2025. La procédure concerne les écoles primaires de Monaco ainsi que le Lycée Albert Ier et le Lycée Rainier III. Les autorités promettent, en outre, une démarche plus simple pour les parents et un meilleur suivi en lien avec l’administration. Ainsi, on peut se connecter sur la plateforme monguichet.mc sept jours sur sept, de jour comme de nuit, en utilisant l’identité numérique monégasque.

Le primaire c’est maintenant

Les enfants âgés de 3 ans ou qui les atteindront au premier trimestre 2024-2025 sont tous éligibles à l’inscription dans un établissement public de Monaco. Il faut toutefois que l’enfant ait la nationalité monégasque ou bien qu’il réside en Principauté. Si jamais la famille réside en dehors de Monaco, elle a la possibilité d’adresser une demande de dérogation à la Direction de l’Éducation nationale. La procédure d’inscription pour le primaire (maternelle et élémentaire) restera ouverte jusqu’au 22 mars inclus.

Le lycée aussi

Les jeunes Monégasques ou résidents de la Principauté ainsi que les élèves déjà inscrits à Monaco en 3ème – sur dérogation – sont éligibles à l’inscription au lycée. Ils iront soit au Lycée Albert Ier soit au Lycée Rainier III. On peut faire une demande en ligne dès ce lundi 8 janvier. Le service fermera le soir du 21 juin 2024.

Le collège en mai

Les Monégasques, les résidents et tous tes élèves déjà inscrits dans une école publique de Monaco en CM2 peuvent accéder à l’enseignement secondaire en Principauté. Ils feront alors leur rentrée de 6ème au Collège Charles III. Pour le collège toutefois, il faut patienter. Les inscriptions ne seront ouvertes que le lundi 6 mai.

Enfin, les inscriptions dans les écoles privées de Monaco ouvriront le 15 janvier. En septembre dernier, le système éducatif monégasque comptait 6 448 élèves; un nombre en hausse de 1,7% comparé à l’année précédente. Selon l’IMSEE, 66,1% de ces élèves étaient scolarisés dans le public et 33,9% dans le privé.

