On vous dévoile la confiserie favorite des Mentonnais

Maître Artisan Confiturier depuis 1974, la Maison Herbin rencontre un grand succès. La gérante Gabrielle Bineau, nous raconte son histoire.

Des fruits gorgés du soleil azuréen, un peu de sucre et beaucoup de passion : voici la recette secrète de la Maison Herbin. Ici, les confituriers perpétuent un savoir-faire presque ancestral, inspiré des recettes de grand-mères. La recherche permanente de nouvelles saveurs est également une valeur essentielle de la maison. En mêlant respect des traditions et créativité, les artisans ne cessent de réinventer l’art de la confiture.

Le citron dans tous ses états

Sans grande surprise, le produit phare est le citron. La fabrique a même concocté une nouvelle recette spéciale Fête du Citron, sur le thème des Jeux Olympiques. Une confiture où le précieux agrume est agrémenté de laurier, en référence aux champions de l’Antiquité.

De plus, la boutique de la rue Vieux Collège abrite un atelier où les agrumes, fournis par les producteurs locaux, sont sélectionnés et travaillés avec soin. En outre, c’est une étape incontournable pour les visiteurs, surtout pendant les deux semaines de festivités.

Entre groupes scolaires, touristes ou particuliers, la visite guidée de la fabrique est à chaque fois un succès : on y accueille entre 50 et 100 personnes par visite. Les plus gourmands peuvent aussi découvrir l’intégralité du processus de fabrication des confitures.

De nouvelles récompenses à Paris

La Maison Herbin vient d’obtenir trois médailles d’or pour ses confitures de framboise, orange amère, puis citron vert au Concours Général Agricole du Salon de l’agriculture à Paris.

« C’est une fierté pour toute l’équipe que de voir récompenser le travail de toute une année ».

Gabrielle Bineau est au micro de Jean-Christophe Sanchez.

Gabrielle Bineau, gérante de la Maison Herbin

