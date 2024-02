On vous dit tout sur le citron de Menton

AD

Bénéficiaire du label IGP depuis 2016, le citron de Menton cultive sa différence avec succès. Toutefois, ce patrimoine naturel subit les effets de la sécheresse. Les producteurs cherchent donc des solutions.

Grâce à une stratégie de valorisation orchestrée par l’Association pour la promotion du citron de Menton (APCM), la production annuelle de citrons de Menton augmente de façon régulière. Produit sur un petit territoire réparti sur cinq communes, cet agrume d’exception, vendu entre 8 et 10 euros le kilo, est au coeur de la Fête du Citron. Pourtant, ce n’est pas lui que l’on voit sur les structures des Jardins Biovès et sur les chars des corsos. « À l’origine, lors des toutes premières fêtes, c’était des citrons de Menton mais aujourd’hui les volumes ne suffisent plus. Et puis ils sont tellement bons, on préfère les avoir dans l’assiette ! » , nous explique le directeur de l’APCM, Stéphane Constantin.

Stéphane Constantin, directeur de l'APCM

Augmenter la production

Pour faire briller le citron local IGP, très prisé des épiceries fines et des chefs gastronomiques, l’APCM et les 70 producteurs ont fait planter 4000 nouveaux arbres ces dernières années. Ils espèrent ainsi passer d’une production annuelle de 70 tonnes à 300 ou 400 tonnes d’ici 20 ans. « On ne sait pas si le réchauffement climatique et le manque d’eau viendront contrarier cette dynamique. Pour affronter ces défis, nous avons mis en place des groupes de travail. Nous développons des solutions pour lutter contre la sécheresse et nous coopérons aussi avec nos collègues des filières labellisés européennes, comme en Italie ou au Portugal » , résume Stéphane Constantin.

Dans le cadre de la Fête du Citron, le directeur de l’APCM accompagne les petits producteurs qui viennent à la rencontre du public. Chaque jour, les visiteurs des Jardins Biovès peuvent découvrir le citron de Menton au chalet de la coopérative, installée devant le casino. Nous avons rencontré Lydia Manutahi. Cette Mentonnaise cultive en famille un petit verger situé sur les Serres de la Madonne. A l’image de la plupart des producteurs du citron de Menton, elle tente de valoriser sa parcelle mais sans viser une production astronomique.

Lydia Manutahi, productrice de citrons de Menton

A ses côtés, Stéphane Constantin soutient l’engagement des familles de producteurs. « On explique aux visiteurs que quand ils achètent un citron de Menton, ils n’a achètent pas un simple fruit mais un patrimoine naturel et un héritage familial » , souligne notre interlocuteur.

Mais alors qu’a-t-il de si spécial ce citron de Menton ? Les fins gourmets s’accordent à dire qu’il est plus doux que ses cousins venus d’ailleurs. Et surtout, tout se mange ! Lydia Manutahi se plait à rappeler ce détail aux visiteurs en quête de dégustation.

Lydia Manutahi, productrice de citrons de Menton

Pour acheter quelques citrons de Menton ou tout un kilo, direction les Jardins Biovès. Le chalet de l’APCM et les producteurs vous y attendent jusqu’à la fin de la Fête du Citron. Ensuite, les volumes disponibles risquent de partir vers épiceries fines et les restaurants.

Pour ceux qui rateraient l’occasion de mettre la main sur ce produit IGP, une belle consolation est possible. Les citons déclassés, trop petits, trop gros ou trop moches pour être vendus sous le label IGP vous tendent les bras. On les appelle désormais les « Maravhille » . La coopérative de la Riviera française a déposé ce nom pour vanter les mérites de ces citrons mal aimés. Leur qualité gustative est, parait-il, merveilleuse.

