Positiver au quotidien : ça s’apprend !

AD

AD

Certaines personnes nous impressionnent grâce à leur capacité à toujours positiver. C’est un réel entrainement quotidien qui demande de l’implication. Découvrez les astuces de Lynda Pausé.

play_arrow Comment positiver au quotidien ? Lynda Pausé

Les bonnes habitudes pour positiver

Booster son mindset passe évidemment par son environnement. D’ailleurs, l’épigénétique démontre à quel point c’est un facteur essentiel. En effet, l’environnement joue un rôle direct dans nos gênes. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut. On dit souvent que nous sommes la moyenne des cinq personnes que l’on fréquente le plus.

Impossible de ne pas évoquer l’activité physique. En plus de diminuer les risques de cancers, de dépressions et autres pathologies, elle booste l’optimisme. En effet, le sport permet d’éliminer les surcharges émotionnelles refoulées au cours de la journée.

Côté esprit, Lynda suggère de s’orienter solutions ! Plus vous vous habituerez à réfléchir via ce prisme, plus cette gymnastique se transformera en compétence.

Résilience et reconnaissance

La résilience est fondamentale. L’idée c’est d’aller décortiquer vos épreuves pour y détecter les sources d’apprentissage. En clair : tirer le positif et éviter de se positionner en victime.

Autre pilier : le respect de ses valeurs et de ses besoins. Cela signifie savoir dire non ou encore s’écouter et se traiter avec bienveillance.

Enfin, cap sur la reconnaissance ou la fameuse gratitude qui permet d’apprécier son existence et tous les petits plaisirs de la vie.

L'équipe