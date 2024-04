Thomas Brezzo : « on se prépare à un éventuel placement de Monaco sur liste grise »

AD

Élu Président du Conseil National le 3 avril dernier, Thomas Brezzo a chapeauté pendant plus d’un an le vote des lois destinées à renforcer l’arsenal juridique de Monaco contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Interviewé dans le Club Radio Monaco, il épingle des retards sur la mise en œuvre du dispositif et se montre sceptique sur l’issue de l’évaluation du Gafi.

D’ici l’été prochain, Monaco devrait connaître l’évaluation du Gafi concernant sa stratégie pour atteindre les meilleurs standards internationaux dans le domaine de la lutte contra la criminalité financière. Un peu plus d’un an et demi après le rapport Moneyval plaçant la Principauté sous procédure de suivi renforcé, la place financière du Rocher espère une issue favorable. En effet, l’attractivité de Monaco dépend étroitement du verdict que rendront les experts du Groupe d’action financière. L’idéal serait que le Gafi juge les efforts de Monaco suffisants et que le pays échappe à la liste grise des pays déficients en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Neuf lois depuis fin 2022

Toutefois, les analystes évoquent, de plus en plus, l’ombre d’un scénario négatif. C’est le cas, aussi, des élus du Conseil National. Leur nouveau Président, Thomas Brezzo, veut faire preuve de lucidité: « Nous ne sommes pas très confiants, confit-il sur notre antenne, car si le volet légistique est au point la mise en oeuvre et l’effectivité, elles, ne sont pas au rendez-vous« . Depuis fin 2022, en tant que président de la Commission législation du CN, ce juriste de 44 ans a chapeauté le vote de neuf projets de loi destinés à donner plus de moyens d’action au Gouvernement. S’il souligne que plusieurs dispositions ne sont toujours pas appliquées, Thomas Brezzo tient à relativiser les conséquences d’une éventuelle entrée sur liste grise.

En attendant la visite et l’évaluation du Gafi, les Conseillers nationaux envisagent donc tous les scénarios. En parallèle, sous la nouvelle présidence de Thomas Brezzo, ils se préparent à un possible bras de fer avec le Gouvernement princier concernant le projet de budget rectificatif attendu dans les prochaines semaines.

Le plan triennal d’équipements

À ce sujet, le nouveau Président du CN confirme la ligne tracéecà l’automne dernier, sous la présidence de Brigitte Boccone-Pagès. « Nous demandons des engagements précis sur plusieurs points dont la mobilité, le centre commercial de Fontvieille et surtout sur le plan triennal d’équipements (…) faute de quoi je demanderai aux conseillers de ne pas voter le budget » , prévient Thomas Brezzo.

Le « vieux couple » de la Visitation

Sur la dynamique générale des relations avec le Gouvernement princier, Thomas Brezzo promeut un esprit de consensus mais sans exclure la fermeté. « On est comme un vieux couple qui a l’obligation de s’entendre » , résume le nouveau Président du Conseil National.

Les opérations immobilières

Pour parvenir à un meilleur équilibre des comptes publics, Thomas Brezzo mise sur la TVA liée aux opérations immobilières. Selon lui, il est indispensable de lancer de nouveaux chantiers afin d’augmenter les recettes. Quant aux nuisances liées à ces travaux quasi-permanents, le président du CN estime qu’il faut les réduire autant que possible. « Malheureusement, sur un territoire de 2 km2, on ne peut pas les éviter totalement » , concède notre invité.

Un débat sur l’IVG

Sur les questions de société, Thomas Brezzo estime que le Conseil National a le devoir de s’emparer du débat autour de l’IGV dont la pratique reste illégale à Monaco. « On ne peut pas être hypocrite au point d’accepter que des avortements soient pratiqués à quelques centaines de mètres de chez nous, dit-il, et que ce soit interdit en Principauté » . Il ajoute: « le débat aura lieu, à charge ensuite pour le Gouvernement de prendre ses responsabilités » .

Ces axes de travail étant posés, la question des relations avec Brigitte Boccone-Pagès demeure pour l’instant en suspens. Évincée par les conseillers nationaux au profit de Thomas Brezzo, officiellement pour des raisons de gouvernance, l’ancienne Présidente du CN estime avoir été victime « d’un travail de sape« . S’il rejette cette accusation, son successeur reconnait que le changement de présidence a pu susciter une forme de malaise chez certains électeurs. En effet, en février 2023, les Monégasques avaient élu la liste d’union nationale emmenée par Brigitte Boccone-Pagès. Thomas Brezzo défend toutefois le mérite personnel de chacun des conseillers nationaux et présidents de commission dans le bilan de l’assemblée.

Vous pouvez retrouver ici l’interview complète de Thomas Brezzo dans le Club Radio Monaco.

