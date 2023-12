Une brillante victoire de la Roca Team à Monaco sous les yeux de Charles Leclerc

AD

L’AS Monaco Basket a signé une belle opération à domicile jeudi soir salle Gaston Médecin. Parmi les spectateurs: Charles Leclerc. Désormais en vacances, le Monégasque a pris le temps d’aller soutenir l’équipe du Rocher aux côtés de sa compagne, Alexandra Malena Saint Mleux.

Les fans de la Roca Team ont sans doute bien savouré leur soirée salle Gaston Médecin. À l’occasion de la 11e journée de l’Euroligue, l’ASM Basket a battu l’Olympiakos, 85 à 77, avec l’art et la manière. Le coach des Rouges et Blancs, Sasha Obradovic, salue « une grosse victoire« et même « un match exceptionnel à voir » . Le technicien serbe évoque en particulier le rôle de Mike James, auteur de 24 points. Pour Sasha Obradovic, l’Américain « a encore été le facteur dominant (…) un vrai leader, non seulement par son scoring mais aussi à la distribution et dans son implication » .

Charles Leclerc en super fan

Si Mike James a brillé sur le parquet, une autre star a attiré l’attention du public et des caméras. En effet, Charles Leclerc était au premier rang pour encourager les Roca Boys. Alors que la saison de Formule 1 vient de se terminer, le pilote Ferrari est de retour en Principauté pour prendre un peu de repos. Ce grand fan de basket, souvent spectateur des matchs de NBA lorsqu’il est aux Etats-Unis, a donc consacré l’une de ses premières soirées de répit à son équipe locale.

Aux côtés de sa compagne, Alexandra Malena Saint-Mleux, Charles Leclerc n’a pas perdu une miette du spectacle entre la Roca Team et l’Olympiakos. En mode décontracté, avec hoodie de rigueur et lunettes de vue, le pilote de 26 ans a volontiers pris la pose avec le propriétaire de la Roca Team, Aleksei Fedorychev, et avec le Ministre d’Etat, Pierre Dartout. Un Monégasque presque comme les autres.

