Découvrez le recouvrement d’âme

Ce vendredi Lynda Pausé, coach en développement personnel, vous présente un outil qu’elle utilise en coaching : le recouvrement d’âme.

play_arrow Le recouvrement d’âme Lynda Pausé

Un outil pour débloquer les émotions

Pour comprendre comme ça fonctionne, il faut parler un peu technique. La physique quantique indique que nous sommes composés de 99,9 % d’énergie et d’informations et de 0.01% de matière. Notre corps représente la matière. Il est capable de nous protéger en cas de traumatismes ou autre en allant déconnecter le mental. Objectif : éviter toutes fractures psychiques profondes et irrémédiables. Evidemment ce système ne fonctionne pas tout le temps.

Le reste les 99;9% symbolise plutôt le niveau énergétique. Ainsi, le recouvrement d’âme va permettre de récupérer la perte énergétique et de se repositionner consciemment face à des évènements traumatiques.

Comment fonctionne le recouvrement d’âme ?

Cet exercice peut s’appliquer en cas de difficultés en lien avec quelqu’un ou même face à une situation en particulier.

Le protocole est simple : vous vous asseyez sur une chaise et en placez une vide en face de vous. Entre les deux chaises, vous allez déposer une bouteille d’eau à moitié pleine et surtout sans le bouchon.

Ensuite, fermez les yeux et cherchez à vous connecter à la personne avec laquelle vous rencontrez des tensions. Vous allez l’imaginer sur la chaise vide placée face à vous. A ce moment-là, vous rouvrez les yeux et vous videz votre sac. C’est l’occasion de libérer ce que vous avez sur le coeur.

A l’issue de cette belle décharge émotionnelle, vous décidez à voix haute de ne plus autoriser cette personne à vous voler votre énergie. Puis, vous fermez la fameuse bouteille d’eau au centre.

La suite du protocole

Dernière étape : versez l’eau chargée en énergie négative dans un jardin ou dans un endroit où il y a de la terre. Attention, il faut sortir de chez soi pour procéder à cette étape. Vous pouvez alors poser une intention. Par exemple : la terre va purifier cette énergie négative présente dans l’eau !

L'équipe