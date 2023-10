Le poids des mots !

Les mots sont des fenêtres ou des murs ! Et oui, les mots que nous utilisons en disent beaucoup sur nos croyances conscientes ou inconscientes. Explications avec Lynda Pausé.

La communication reflète nos maux

Notre réalité personnelle depuis notre enfance raconte une histoire. Le langage est un moyen de communication fondamental pour nous, les humains. Certains mots sont plus porteurs que d’autres. En tant que coach, Lynda, observe et écoute avec attention ses consultants. Lorsqu’elle entend « Je me bats pour y arriver » ou « Cette situation m’étouffe » il est clair que le vocabulaire employé est le reflet symbolique de ce que la personne croit et vibre.

Par ailleurs, le vocabulaire a une véritable vibration au niveau énergétique. Si on répète sans cesse qu’on se bat, alors on voit la vie comme un combat. Inconsciemment, nous allons mettre en place une multitude de comportements en lien avec le combat. Ainsi, nous multiplierons les efforts sur des situations pourtant simples. Nous aurons même tendance à surcharger notre agenda pour rester dans notre croyance.

Prêter attention aux mots

C’est un processus et un cheminement assez long. Mais il est important de faire attention à ses mots. Lynda vous conseille d’observer notre langage. Ce que nous envoyons via la parole dans l’univers nous revient de surcroit. L’idée est d’adoucir son discours petit à petit pour se dépouiller des conflits intérieurs et s’offrir une autre réalité.

