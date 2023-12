Le Prince Albert II et la Princesse Charlène illuminent Monaco

AD

LL.AA.SS le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont donné le coup d’envoi de la période des fêtes de fin d’année à Monaco.

Le couple princier était sous les projecteurs le jeudi 7 décembre en Principauté. En effet, LL.AA.SS le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré l’incontournable Village de Noël de Monaco. Accompagnés notamment de S.A.S la Princesse Stéphanie et de Mélanie-Antoinette de Massy, le Souverain et son épouse ont activé les illuminations sur le Port-Hercule. Malheureusement, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, n’apparaissent pas sur les photos cette année. En effet, selon nos confrères de Monaco-Matin, les jumeaux Grimaldi ont dû rester au chaud en raison « d’une maladie infantile bénigne » .

Comme tous les grands événements organisés cette année, le Village de Noël rend hommage au Prince Rainier III dont la Principauté commémore le Centenaire. Ainsi, sous le thème « Rainier III, Prince passionné » , la Mairie de Monaco a choisi des décors qui représentent les passions du Prince Bâtisseur. Parmi elles: les arts, le sport automobile, les animaux et la mer. Les services communaux précisent que les décors lumineux ont été fabriqués à partir de structures 100% biodégradables issues de la canne à sucre (sans OGM) et d’aluminum recyclé et recyclable.

La magie de Noël à Monte-Carlo

Peu après, le couple princier a répété l’exercice du côté de Monte-Carlo. Aux côtés de Stéphane Valéri, président-délégué de la SBM, le Prince Albert et la Princesse Charlène ont mis en lumière le superbe décor de la place du Casino. En plus d’un immense sapin de 15 mètres de haut, la Société des Bains de Mer y a fait installer de grandes boules à neige cette année. Chacune d’entre elles représente une scène issue des contes de Charles Dickens. Un décor parfait pour plonger pleinement dans l’ambiance féérique des fêtes de fin d’année en Principauté.

