Aujourd’hui et demain, la Fondation Prince Albert II organise la deuxième édition du Symposium Polaire, « The cold is getting hot ». Cet événement international se tient au Musée océanographique de Monaco.

Mettre en commun les connaissances scientifiques et proposer des pistes pour préserver le pôle Nord et le Pôle Sud. Voilà la principale mission du Symposium Polaire qui commence ce matin au Musée Océanographique de Monaco. La Fondation Prince Albert II a lancé cet événement il y a deux ans afin de mettre en lumière l’impact du réchauffement climatique dans les régions polaires et les répercussions qu’il peut avoir sur l’ensemble de la planète.

Le Symposium a également pour vocation d’offrir un lieu de rencontre et d’action collective. Pendant deux jours, les spécialistes de l’Arctique et de l’Antarctique mettent leurs données et leurs efforts en commun. Cette opportunité se révèle d’autant plus précieuse que ces scientifiques ont rarement l’occasion de travailler ensemble. Ainsi, plus d’une centaine de chercheurs du monde entier font le déplacement à Monaco. La liste des invités comprend également des responsables d’ONG, des décideurs politiques et des représentants des populations autochtones.

« The cold is getting hot »

Sous le slogan « The Cold is getting hot » (« le froid se réchauffe« ), la FPA2 met l’accent sur les changements climatiques majeurs et rapides qui touchent les régions polaires. « Le réchauffement climatique est trois fois plus fort dans les pôles que sous nos latitudes mais ce qui se passe là-bas nous concerne directement » , souligne Salomé Mormentyn, coordinatrice de l’Initiative polaire au sein de la FPA2.

play_arrow Pourquoi Monaco devient la capitale des pôles Salomé Mormentyn, coordinatrice de l'Initative polaire de la FPA2

La fonte des glaciers et de la banquise se révèlent tragiques, sur le terrain, pour les animaux qui peuplent ces contrées fragiles. De plus, ces bouleversements issus des activités anthropiques perturbent la fonction de régulation du climat que remplissent les régions polaires. À terme, ce cercle vicieux menace donc l’ensemble de l’humanité.

Une menace pour les autochtones

Pour autant, les populations locales sont les premières à en subir les conséquences. De la Sibérie russe au Grand Nord canadien, en passant par la pointe septentrionale de la Scandinavie, les communautés autochtones jouent leur survie. D’où la présence de représentants des peuples Inuits et Samis au Symposium Polaire de la FPA2. « Il est important qu’on leur donne la parole et qu’on crée un lien entre la recherche scientifique et la vie des autochtones » , explique Salomé Salomé Mormentyn.

play_arrow Pourquoi Monaco devient la capitale des pôles Salomé Mormentyn, coordinatrice de l'Initative polaire de la FPA2

Pour répondre à tous ces enjeux, les invités du Symposium Polaire participent donc à des tables rondes thématiques et à des ateliers. Afin d’animer ces activités et d’en rendre compte, la FPA2 mobilise les jeunes chercheurs lauréats de son programme de bourses. En effet, aux côtés du symposium, du financement des projets de conservation et des campagnes de sensibilisation, le soutien à la recherche dans les zones polaires fait partie intégrante de l’Initiative Polaire.

Une histoire de famille

Lancée il y a deux ans, cette plateforme renforce l’engagement de la Principauté en faveur des Pôles. Ce combat est gravé de longue date dans l’ADN de Monaco et de la FPA2. « Le Prince Albert II est le seul Chef d’Etat à s’être rendu dans les deux pôles et à avoir lui-même constaté la vitesse de la dégradation des conditions climatiques » , relève Lina Hansson, coordinatrice des Initiatives au sein de la Fondation.

play_arrow Pourquoi Monaco devient la capitale des pôles Lina Hansson, coordinatrice des Initiatives au sein de la FPA2

La FPA2 organise le Symposium polaire aux côtés de deux organismes internationaux. Il s’agit du SCAR (Comité scientifique de la recherche antarctique) du IASC (Comité international des sciences de l’Arctique ). Le tout en collaboration avec l’Institut Océanographique de Monaco, le Centre scientifique de Monaco (CSM), le European Polar Board et le Forum économique mondial. La Fondation jouit également du soutien de Fondation Albédo pour la cryosphère, lancée à l’automne dernier par Frederik Paulsen lors du One Polar Planet Summit de Paris.

Le grand public peut suivre les travaux du Symposium en direct sur ce lien.

